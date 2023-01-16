Моравецкий призвал остановить Россию, совершающую военные преступления

Моравецкий уверен, что Россия сознательно идет на военные преступления

Россия сознательно атакует мирное население Украины, поэтому ее нужно немедленно остановить.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий разместил у себя в Twitter последствия российской ракетной атаки в Днепре.

Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее», – прокомментировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре возросло до 29%.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре во время ракетного террористического удара войск РФ по жилой многоэтажке пострадала мать защитника Украины, воюющего на Бахмутском направлении.

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