Моравецкий во время визита в Киев рассказал о новом плане Путина по Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине и обратился к странам Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.
По его словам, если бы Россия победила, это было бы большое поражение не только для Украины, но и всей Европы. Для ЕС это означало бы поражение европейских ценностей, за которые сегодня борется Украина.
Об этом Канцелярия премьер-министра Польши сообщила в Твиттере.
"Следующий план Путина — поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов", — сказал Моравецкий.
Он заявил, что из этой героической обороны Украины должна родиться новая Европа – "Европа с Украиной как государством-членом".
"Польша вместе со своими союзниками упорно призывает нас предоставить Украине те средства, которые мы обещали от ЕС, то есть 9 миллиардов евро", – сказал премьер-министр Польши.
Напомним, в Киев 9 сентября прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ходе визита была запланирована серия из нескольких встреч. Так, должны были обсуждаться важные вопросы, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью.
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