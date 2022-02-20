Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине дополнительную военную помощь

Сейчас уже все понимают угрозу России.

Польша готова сделать дополнительные поставки военной помощи в Украину.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет Укринформ.

"Мы готовы осуществить поставки в Украину дополнительного оборонного вооружения для защиты территории, городов, людей от российской агрессии", — отметил Моравецкий.

По его убеждению, эта помощь должна быть более эффективной, поскольку западные партнеры еще несколько недель назад вести себя не до конца единодушно. Сейчас уже все понимают угрозу России.

Моравецкий отметил, что разделяет точку зрения Президента Украины Владимира Зеленского о том, что пакет санкций нужно представить заранее, чтобы Кремль отдавал себе отчет в рисках, связанных с дальнейшими агрессивными действиями.

"Я разделяю эту логику, в таком же стиле звучало мое выступление во время заседания Европейского совета несколько дней назад", — подчеркнул Моравецкий.

Некоторые западные партнеры опасаются, что в случае применения такой стратегии некоторые страны ЕС могли бы отказаться от солидарного фронта в вопросе наложения санкций против РФ.

"Сейчас четко видно, что это не только экономическая атака на Украину, финансовая и энергетическая петля, сжимающая горло Украине, а это также и угроза военного наступления, что еще недавно казалось чем-то невероятным", — подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава пытается сделать все возможное, чтобы пакет санкций против России был максимально болезненным, и Польше многое в этом вопросе удалось достичь.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что сейчас происходит Мюнхен в 1938 году, а свою негативную роль в этом контексте играет Германия, Моравецкий ответил, что нынешняя ситуация "вызывает определенные ассоциации с Мюнхеном". Однако он выразил надежду, что в этот раз не дойдет до политики примирения агрессора, а будет жесткий ответ, который, очевидно, почувствуют на себе и страны Запада.

“С этими средствами нужно считаться, ведь ничего не бывает бесплатно. Но если мы хотим, чтобы базовые европейские ценности сохранились, то Европа должна решительно ответить”,- резюмировал Моравецкий.

Польша ранее задекларировала поставки в Украину боеприпасов, переносных зенитно-ракетных комплексов, дронов, минометов и гранатометов.

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