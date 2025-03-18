Перемирие в Черном море: переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом

Трамп и Путин договорились о прекращении огня по энергетической инфраструктуре. Также будут переговоры о перемирии на Черном море, сообщили в Белом доме.

Движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.

Об этом говорится в заявлении Белого дома 18 марта по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним, что 18 марта президент США Трамп и кремлевский глава Владимир Путин говорили по телефону о прекращении огня в войне в Украине.

Этот разговор стал самым продолжительным в истории переговоров в таком формате президентов России и США.

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