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Мощи и музейные экспонаты: Ткаченко рассказал о предстоящей ревизии для проверки состояния имущества Киево-Печерской лавры

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Мощи и музейные экспонаты: Ткаченко рассказал о предстоящей ревизии для проверки состояния имущества Киево-Печерской лавры

Ткаченко анонсировал ревизию для проверки состояния движимого имущества Киевской лавры. .

Для проверки наличия и состояния движимого имущества Киево-Печерской лавры, например мощей святых и музейных экспонатов, будет проведена отдельная ревизия.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

"Помимо недвижимого имущества там еще есть музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам на использование, и в отношении них будет отдельная ревизия", — заявил он.

Ткаченко напомнил об уголовной ответственности тех, кто намерен куда-то перемещать движимое имущество Лавры, в том числе мощи или музейные экспонаты.

"Последняя ревизия была в 2018 году, и все объекты есть в перечне. И любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП относительно движимого имущества и собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и у них будет уголовная ответственность", — резюмировал министр. .

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

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Дата публикации
Просмотры
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