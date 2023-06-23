"Мощное мероприятие, хорошие достижения": Зеленский подытожил конференцию в Лондоне

Около пяти сотен мировых компаний имеют интерес к инвестициям в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о хороших достижениях для нашего государства по результатам Лондонской конференции по восстановлению Украины.

Об этом он говорил вечером 23 июня в традиционном обращении к украинцам.

По словам украинского лидера, поддержка от Великобритании, США, Евросоюза очень значительна.

“Программы долгосрочной поддержки на перспективу, на годы вперед. Около пяти сотен мировых компаний, сильных компаний, интересуются инвестициями в Украину. Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе: политически нас так воспринимают – как члена Евросоюза”, — перечислил Зеленский.

Отдельно президент отметил проделанную работу над механизмом конфискации активов государства-террориста и связанных с ним лиц.

"Я благодарю всех, кто готовил конференцию и участвовал в ее работе, это действительно важно", — подчеркнул он.

Напомним, большая конференция по восстановлению Украины прошла в Лондоне. Ряд государств и частных инициатив решили объединиться вокруг того, чтобы помочь Украине восстановить финансовую стабильность.

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