Мощное землетрясение в Турции и заявления Резникова: главные новости ночи 6 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 февраля:
- В Турции и Сирии произошло очень сильное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие. Читать дальше –>
- Россия и Иран планируют производить беспилотники в РФ и создать более быстрый дрон – WSJ. Читать дальше –>
- "Это для меня новость": Резников не планирует возглавлять другое министерство — СМИ. Читать дальше –>
- Стало известно, когда страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Украине – Резников. Читать дальше –>
- Не все кадровые ротации наберут голоса – Железняк об изменениях в Кабмине. Читать дальше –>
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