Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощное землетрясение в Турции и заявления Резникова: главные новости ночи 6 февраля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1809
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мощное землетрясение в Турции и заявления Резникова: главные новости ночи 6 февраля

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 февраля:

  • В Турции и Сирии произошло очень сильное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие. Читать дальше –>
  • Россия и Иран планируют производить беспилотники в РФ и создать более быстрый дрон – WSJ. Читать дальше –>
  • "Это для меня новость": Резников не планирует возглавлять другое министерство — СМИ. Читать дальше –>
  • Стало известно, когда страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Украине – Резников. Читать дальше –>
  • Не все кадровые ротации наберут голоса – Железняк об изменениях в Кабмине. Читать дальше –>

Читайте также:

Отставка Алексея Резникова может состояться на этой неделе - СМИ

Отставка Алексея Резникова может состояться на этой неделе - СМИ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1809
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация