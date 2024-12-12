Мощный удар по аэродрому в Таганроге: у Путина разразились угрозами

Москва сделает это тогда, когда сочтет целесообразным.

Российская Федерация якобы готова ответить на украинский ракетный удар по аэродрому в Таганроге Ростовской области.

Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "ответ будет обязательно". Мол, Москва сделает это тогда, когда сочтет целесообразным.

"Хочу вам напомнить совершенно недвусмысленное прямое заявление министерства обороны РФ, которое было вчера, где четко сказано, что ответ будет", — высказался Песков.

Напомним, в России пригрозили, что могут снова ударить ракетой "Орешник" по территории Украины. В минобороны РФ выпустили срочное заявление, в котором отметили, что удар будет местью за новые атаки ракетами ATACMS со стороны Украины.

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