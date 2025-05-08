Мощный удар по имиджу Путина: что означает массированная атака дронов на Москву для Украины

Дроновая атака на Москву перед парадом стала серьезным вызовом репутации Кремля / © Associated Press

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Массированная атака беспилотников по Москве накануне «парада победы» — это не только военный сигнал, но и удар по имиджу российских властей в глазах союзников Кремля.

Такое мнение высказал дипломат Вадим Трюхан в эфире КИЕВ24.

«Рекордное количество дронов летело на Москву. И это, безусловно, оказывает влияние на тех лидеров, которые следуют или уже прибыли в столицу РФ на парад», — отметил Трюхан.

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По его словам, факт того, что даже во время подобных «помпезных» мер россияне не могут гарантировать безопасность в собственной столице, подвергает сомнению «образ непобедимости», который Путин пытается транслировать.

В то же время, дипломат подчеркнул, что Украина должна использовать эту ситуацию для усиления международной поддержки: «Нам нужно очень плотно поработать с французами, британцами. Особенно на фоне того, что новое руководство Германии уже ознаменовалось масштабным пакетом помощи».

«Нам необходимо первоклассное современное оружие: ракеты, дроны, артиллерийские снаряды. Нельзя расслабляться — нужно давить и мобилизовать коалицию решительных», — подчеркнул Трюхан.

Напомним, в Москве начались масштабные отключения мобильного интернета Подобные действия планируются и на 9 мая. Как считает военный обозреватель Денис Попович, российские власти пытаются скрыть как следы атак дронов, так и исключить их корректировку.

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