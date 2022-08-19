"Моська, которая лает на слона": политолог о политической роли Медведева в Кремле

Пока в Российской Федерации всем заведует, а также влияет на войну в Украине сам диктатор Владимир Путин.

Российский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что все остальные сражаются за сферы влияния и "доступ к телу". Сам же "фюрер" Путин принимает все решения и формирует внешнюю политику.

Такое мнение Орешкин высказал в эфире телеканала Freedom, пишет УНИАН.

По его словам, в РФ все держится на Путине, который в основном он черпает информацию и использует ее со стороны спецслужб.

Не оказывает на диктатора влияния и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, которого называют карманным президентом агрессорки России.

"Роль у него унизительная. Это все понимают, кроме него. Роль моски, которая лает на слона. При этом он должен это делать громко, потому что у него плохой бекграунд. Он пытался вести себя как демократ и либерал, теперь ему нужно исправлять допущенные ошибки ", – отметил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему приставили врача психиатра. Даже интересно, как отреагирует на инцидент Путин в этот раз.

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