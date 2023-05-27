"Москиты" в воротнике: Малюк рассказал о работе агентов СБУ на оккупированных территориях

Стало известно, как СБУ работала в Херсоне после деоккупации, где осталось много коллаборантов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал больше о деятельности СБУ, работавшей в Херсоне после деоккупации.

Соответствующий комментарий он дал журналисту Дмитрию Комарову.

«Кто-то не успел убежать, кого-то не успели россияне забрать, а кто-то не успел понять уровень профессионализма нашего документирования, когда у нас уже были полные тома материалов, а они остались на месте, понимая, что враг отошел», — отметил он.

Мол, среди них были и бывшие полицейские, и бывшие сотрудники, и те, кто формировал псевдоорганы ГБ, и псевдоправоохранительные вражеские.

«Нам удалось их задержать, объявить соответствующие подозрения. Сегодня эти лица находятся под стражей, дают соответствующие показания. Понятно, что кто в дальнейшем вовлечен в наших контрразведывательных играх», — добавил Малюк.

Также активно документировался враждебный псевдореферендум, где они пытались легитимизировать триколор.

«В день начала псевдореферендума у них была заготовлена явка, результаты и так далее. Они даже не понимают того, что это у нас в материалах производств именно потому, что удачно используются все современные методы документирования. В соответствующие преступные группы коллаборантов и предателей мы вводили наших конфидентов (агентов под прикрытием – ред.)», — отметил Малыш.

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В СБУ был ряд персоналий, в которых "москит" так называемый в воротнике — специальное устройство, осуществляющее аудиоконтроль. Представители спецслужб онлайн эти вещи документировали и приобщали к материалам производства.

«Они при этом всему рассказывали – у нас такая явка, у нас все хорошо – это все ширма, попытка легализовать "тряпку"-триколор на нашей территории», — сказал глава СБУ.

Он убежден, что украинские глаза на временно оккупированных территориях повсюду.

«Конечно. Из-за специальных технических мероприятий эта работа осуществляется постоянно», — резюмировал он.

Напомним, что ранее Малюк рассказал о том, что в течение года полномасштабной войны СБУ обезвредила сотни вражеских агентов на территории Украины.

Также он сообщал, что количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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