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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Москва до сих пор не ответила на предложение прекращения огня после Пасхи — Зеленский

Украинская сторона продолжит отвечать зеркально на действия россиян.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Москве не хватило дня, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе по поводу гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Характер украинских действий и дальше будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения.

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