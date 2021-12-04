Москва должна предпринимать шаги по снижению напряженности в районе российско-украинской границы - Вашингтон

США - не единственная страна, придерживающаяся такого мнения.

Москва должна предпринимать шаги по снижению напряженности в районе российско-украинской границы.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

"Мы считаем, это задача для них (российских властей - ред.)", - сказала она, когда ее спросили о том, какая из сторон должна работать над деэскалацией.

По словам Псаки, США - не единственная страна, придерживающаяся такого мнения. По мнению Вашингтона, Москва должна отказаться от воинственной риторики, пересмотреть решение о концентрации войск.

В то же время - задача США - "быть готовыми к действиям в случае агрессивных действий РФ против Украины".

По ее словам, для этого у США "есть ряд опций, таких как экономические санкции". О том, каковы другие "опции", Псаки говорить не стала.

"Мы хотим быть уверенными, что готовы", - добавила она.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что готовит комплекс новых мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

В РФ же заявили, что Джо Байден может провести телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал такой разговор вероятным.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают соблюдать тактику непровоцирования России в этом вопросе.

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