Переговоры Украины и России: в МИД РФ сделали новое заявление

Михаил Галузин / © Associated Press

Реклама

В России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате».

Такое заявление в комментарии изданию «Известия» сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию и продолжению прямых переговоров с представителями Киева. Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять им площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть. Проблема — отсутствие политической воли Киева», — сказал он.

Реклама

Он также отметил, что переговоры в Стамбуле «должны происходить с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года».

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия пока не готовы завершить войну и заключить мирное соглашение, несмотря на переговоры и дипломатию Трампа.

Вице-президент США отметил, что одним из препятствий на пути мирных переговоров остается «фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле».

«Именно это усложнило достижение соглашения в последние несколько месяцев», — добавил Вэнс.