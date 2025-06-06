Москва готова предоставить убежище Илону Маску на фоне его конфликта с Трампом

Илон Маск / © Associated Press

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Россия готова предоставить политическое убежище американскому миллиардеру Илону Маску на фоне его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил в пятницу, 6 июня, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Новиков в комментарии пропагандистам ТАСС.

«Я думаю, что Маск играет совсем в другую игру, что ему не понадобится политическое убежище. Хотя если бы оно ему понадобилось, Россия точно могла бы ему его предложить», — сказал российский политик.

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Зато заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который выполняет роль рупора Кремля в соцсетях, предложил посредничество в установлении «мира» между Трампом и Маском в обмен на акции Starlink.

«Не спорьте, ребята», — написал Медведев в сети Х.

В целом российские чиновники и пропагандисты, включая ведущих государственного телевидения и военных блогеров, благосклонно комментировали заявления Илона Маска, считая миллиардера сочувствующей Кремлю фигурой.

Как сообщалось ранее, спор между недавними соратниками Илоном Маском и Дональдом Трампом начался, когда миллиардер после своего увольнения с должности директора DOGE в администрации президента США, публично раскритиковал «большой прекрасный законопроект» — радикальное налоговое предложение Трампа.

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Маск публично назвал закон, которым гордится Трамп, «отвратительной мерзостью». В ответ президент США обозвал своего бывшего друга «сумасшедшим».

Напомним, накануне, 5 июня, Илон Маск фактически обвинил хозяина Белого дома в причастности к педофилии, заявив, что Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна».