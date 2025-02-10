В России заявили, что команда Трампа "показывает заинтересованность в возобновлении диалога с РФ". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия, контроль над ним ослабевает", — добавил Рябков.

Он также отметил, что договоренностей о контактах РФ и США на самом высоком уровне сейчас нет.

Напомним, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что на российских дипломатов якобы "оказывается колоссальное давление". Мол, им угрожают расправой.

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