Москва меняет правила игры и готовит новый план по Украине - Портников

Журналист Виталий Портников / © ТСН.ua

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Кремль решил сменить тактику и больше не пытается полностью уничтожить Украину, а пытается удержать контроль над захваченными территориями.

Такое мнение высказали журналист Виталий Портников в своей колонке на Эспрессо.

По его словам, Путин больше не пытается полностью уничтожить Украину, а сосредотачивается на укреплении контроля над оккупированными территориями и спасении российской экономики, ослабленной санкциями и милитаризацией. .

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«Но Путин, как мы понимаем, будет пытаться использовать ситуацию заинтересованности Трампа в таком мирном соглашении. В первую очередь для того, чтобы продолжить требовать вывода украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также юридического признания последствий оккупации, если не самой Украиной, так, по крайней мере, Соединенными Штатами», — рассказал он.

Портников считает, что пока Путин сосредотачивается на оккупированных территориях Украины, администрация Трампа может попытаться заключить мирное соглашение, которое закрепит нынешнюю линию фронта. Однако непонятно, сколько времени Путин готов придерживаться такой тактики.

«Поэтому я, конечно, осторожно относился бы к любой информации, которая свидетельствует о смене путинской тактики. Тактика действительно может быть изменена, просто потому, что у российского президента может не хватать сил для дальнейшего продвижения своей армии по украинской земле, а тактика войны на истощение не даёт тех краткосрочных результатов, на которые Путин рассчитывал, когда решил прибегнуть к террору против гражданского украинского населения, не побуждая украинское общество к быстрой капитуляции перед жестоким агрессором», — сказал он.

Российская ФСБ и Путин, как чекистская элита Кремля, стремятся восстановить «историческую» территориальную целостность, имея в виду границы СССР. Без подчинения Украины, особенно выхода в Закарпатье, это невозможно. Путин вряд ли откажется от войны, но может сделать паузу, чтобы избежать новых санкций США, в частности от Трампа. Важно, кто воспользуется этой паузой.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал о том, что Украина согласилась на условия США по завершению войны.