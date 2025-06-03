Москва назвала условия для третьего раунда переговоров

Первые переговоры по Стамбулу. / © Getty Images

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Россия готова согласиться на третий раунд переговоров с Украиной только при выполнении двух условий.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии российским СМИ.

По его словам, первое условие - это полный отказ Украины от атак вроде подрывов железнодорожных мостов в российском тылу и ударов по стратегическим аэродромам. Вторая – соблюдение предложенного Россией перемирия продолжительностью 2–3 дня на отдельных участках фронта.

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"От этого будет в значительной степени зависеть не только время третьего раунда, но и его содержание. Это очень важный момент и, возможно, даже один из ключевых", - заявил Чепа.

Он добавил, что инициатива находится на стороне Украины, и именно от действий Киева будет зависеть, сможет ли начаться процесс расширения перемирия на большие территории, включая потенциальное прекращение огня по всей линии фронта.

"Если будут выработаны адекватные механизмы контроля прекращения огня и Киев будет неукоснительно соблюдать эти договоренности, тогда можно будет говорить и о более длительном перемирии", - добавил депутат.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, для чего россиянам переговоры в Стамбуле. Мол, речь идет не о "компромиссном мире" на вымышленных условиях, а о "победе России".

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