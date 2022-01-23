"Москва — не враг": премьер Баварии раскритиковал антироссийские санкции

Зедер считает, что санкции, прежде всего, вредят странам, которые их вводят.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметился скандальным заявлением в защиту России.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зедер назвал антироссийские санкции малоэффективными. Политик считает, что санкции, прежде всего, вредят странам, которые их вводят.

"Новые санкции чаще всего вредят нам самим. Например, закрытие газопровода "Северный поток-2" или прекращение всех поставок газа из России в целом повлияли бы и на нашу страну. Даже в разгар холодной войны энергетическая связь между СССР и Германией не прекращалась", – заявил Зедер.

Он считает, что РФ является "сложным партнером", а не врагом Европы. По его словам, "Россия – не региональное, а большое государство", поэтому нужно поддерживать связь с Москвой.

Политик также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время и поставок оружия Киеву.

"Расширение НАТО на восток, в частности, вступление Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", — убежден немецкий политик.

Отметим, что Маркус Зедер возглавляет партию Христианско-социальный союз, входивший в правящую коалицию Ангелы Меркель. Его даже называли потенциальным кандидатом в канцлеры, но Зедер проиграл внутрипартийную борьбу Армину Лашету.

Ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления. А затем из — за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

Впоследствии стало известно, что командующий ВМС Германии после спровоцированного дипломатического скандала подал в отставку.