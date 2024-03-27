Москва обвинила Украину, Британию и США в теракте в "Крокус Сити Холл": Госдеп отреагировал

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на заявление руководителя российской ФСБ Александра Бортникова о том, что, мол, за терактом в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье стоят не только Украина, но и США и Великобритания.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Миллер назвал неправдой заявления главы российской спецслужбы о причастности трех стран к теракту в концертном зале.

"Мы четко дали понять: нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. Я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины", — подчеркнул Миллер.

К слову, ранее Бортников утвердительно ответил на вопросы пропагандистов, причастны ли к стрельбе в "Крокус Сити Холл" Киев, Лондон и Вашингтон.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что в Кремле не согласовали обвинения об "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл". В частности, Бортников обвинил СБУ в том, что атака была совершена с участием США и Великобритании вроде бы для паники в российском обществе.

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