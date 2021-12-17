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Петля для Украины: стало известно, что Путин потребовал у Байдена в обмен на мир

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Петля для Украины: стало известно, что Путин потребовал у Байдена в обмен на мир

Associated Press

Несколько пунктов касаются Украины.

Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Российский МИД сообщает, что в проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Москва требует от США юридических гарантий, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украины. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

Кроме того, Вашингтону Кремль хочет запретить "создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения какой-либо военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество".

В пунктах 6-7 говорится, что страны НАТО отказываются от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в документе.

Напомним, президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин провели двухчасовые переговоры видеосвязью. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

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