Москва под атакой дронов: у Путина возмутились и нервно пригрозили Украине

Москва. / © Getty Images

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Этой ночью Москва оказалась под угрозой атаки беспилотников. Кремль сразу разразился новыми угрозами и выставил себя жертвой — будто это не Россия ежедневно атакует украинские города и убивает мирных людей.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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По его словам, инцидент якобы еще раз доказывает необходимость продолжать так называемую «специальную военную операцию». В то же время он отметил якобы эффективную работу противовоздушной обороны.

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«СВО» должно продолжаться, чтобы мы были застрахованы от таких угроз», — дерзко заявил Песков.

При этом Кремль тралиционно не упоминает о смертельных российских ракетных и дроновых ударах по Украине.

Атака на Москву 29 октября

Этой ночью Москву и регион атаковали беспилотники. Власти заявили о 613 дронах, летевших на столицу. Российская противовоздушная оборона якобы сбила БпЛА на «дальних подступах», а также на «подлете» в Москву.

В то же время столичные аэропорты снова были парализованы. «Домодедово», «Внеково» и «Жуковский» на несколько часов столкнулись с перебоями в работе из-за ограничений.

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