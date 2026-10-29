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Москва под атакой дронов: у Путина возмутились и нервно пригрозили Украине
Администрация «фюрера» РФ пытается представить Россию жертвой, а не агрессором.
Этой ночью Москва оказалась под угрозой атаки беспилотников. Кремль сразу разразился новыми угрозами и выставил себя жертвой — будто это не Россия ежедневно атакует украинские города и убивает мирных людей.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, инцидент якобы еще раз доказывает необходимость продолжать так называемую «специальную военную операцию». В то же время он отметил якобы эффективную работу противовоздушной обороны.
«СВО» должно продолжаться, чтобы мы были застрахованы от таких угроз», — дерзко заявил Песков.
При этом Кремль тралиционно не упоминает о смертельных российских ракетных и дроновых ударах по Украине.
Атака на Москву 29 октября
Этой ночью Москву и регион атаковали беспилотники. Власти заявили о 613 дронах, летевших на столицу. Российская противовоздушная оборона якобы сбила БпЛА на «дальних подступах», а также на «подлете» в Москву.
В то же время столичные аэропорты снова были парализованы. «Домодедово», «Внеково» и «Жуковский» на несколько часов столкнулись с перебоями в работе из-за ограничений.