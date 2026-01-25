Москва продвигает идею разделения ЗАЭС: детали от Politico

ЗАЭС

Американские чиновники рассказали о ходе переговоров на этой неделе, ключевыми темами которых стали экономические вопросы и будущее Запорожской атомной электростанции. Несмотря на активные обсуждения, стороны не смогли прийти к согласию.

Об этом пишет Politico.

Что обсудили Абу-Даби

На этой неделе в ходе переговоров с участием представителей США, Украины и России основное внимание было уделено экономическим аспектам возможного мирного урегулирования и вопросу контроля над Запорожской атомной электростанцией, которую сейчас удерживают российские войска. Американские чиновники отметили, что вопрос остается одним из самых сложных и чувствительных в диалоге между сторонами.

Несмотря на подробные обсуждения, никакого конкретного соглашения достигнуть не удалось. В то же время, как отмечают в США, Москва поддерживает идею, при которой Украина и Россия в будущем должны распределять производство электроэнергии из Запорожской АЭС.

Один из американских чиновников отметил, что переговоры постепенно переходят от абстрактных позиций к попыткам представить практические выгоды потенциального мира. В частности, речь идет о возможном плане экономического процветания для Украины, а также о перспективах для России по возобновлению деловых контактов с Соединенными Штатами.

«Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира — например, план процветания для Украины, а также определенные возможности для России заключать деловые соглашения с США», — отметил американский чиновник.

В то же время, вопрос Запорожской атомной электростанции остается нерешенным, а разногласия между позициями сторон свидетельствуют о сложности поиска компромисса относительно ее будущего статуса и использования.

Напомним, ночью 3 января ЗАЭС потеряла питание.