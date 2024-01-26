Москва пытается переложить ответственность за последствия своей войны в Украине – США в ООН

Кремль "несет полную и окончательную ответственность за начало и продолжение этой войны".
Спешка, с которой российская делегация созвала Совбез ООН после падения Ил-76 в Белгородской области, указывает на то, что захватчики пытаются переложить на Украину ответственность за собственную агрессию против соседнего государства.
С соответствующим заявлением выступил в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд, передает Укринформ.
"Спешка России созвать заседание Совета вполне соответствует модели из российского учебника, с которой мы все знакомы. РФ неоднократно пыталась переложить на других ответственность за трагедии бессмысленной войны по выбору, словно она является жертвой, а не агрессором", — отметил представитель американской дипломатии.
Он заявил, что в настоящее время международное сообщество собирает информацию и пытается расследовать падение самолета. Кремль "несет полную и окончательную ответственность за начало и продолжение этой войны". Также Вуд отметил, что российские военные должны отвечать за совершенные ими военные преступления и другие зверства.
"Выражения обеспокоенности и попытки российских представителей оказать серозное отношение к мандату Совета по поддержанию международного мира и безопасности бесполезны, потому что Россия продолжает совершать агрессию и невыразимые зверства против украинских граждан", — подчеркнул представитель США.
Он также призвал международное сообщество в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Нельзя позволить Кремлю добиться успеха в его попытке стереть независимую Украину с карты и покорить ее народ", — подчеркнул Вуд.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе высмеяли желание Путина вернуть Аляску.
Кроме того, мы ранее информировали, что спецслужбы Литвы назвали настоящую цель Путина, не только победа в войне.
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