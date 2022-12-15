Москва разразилась угрозами на решение Польши признать РФ государством-спонсором терроризма

В Российской Федерации возмутились решением Польши, признавшей РФ государством-спонсором терроризма. В Москве заявляют, что Варшава потеряла ориентиры.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщают российские ОМП.

"Противостояние с Россией обычно заканчивалось для Варшавы трагически", — бросился угрозами политик, комментируя решение польского сейма.

"Спрогнозировал" сенатор еще и "разделение Польши": "На горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Три из них они уже как-то пережили, теряя территории".

Также Джабаров призвал польское правительство одуматься. Мол, в Варшаве "надеются на заокеанского брата". "Не понимая, что, если что-нибудь случится, им никто не поможет", — высказался российский чиновник.

Напомним, сейм Республики Польша признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры. Как отмечено в принятом документе, агрессия России против Украины является "грубым нарушением" запрета на применение силы Устава ООН, а также является "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины".

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