Москва снова сыплет угрозами: в РФ заговорили об ответных ударах по еще одной стране

Кремль. / © Associated Press

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Агрессорка Россия снова прибегла к угрозам. На этот раз дерзкие выбросы были адресованы Великобритании, поддерживающей Украину. В Москве заявили, что британские военные объекты в Украине, которые могут использоваться для ударов по территории РФ, якобы считаются «законной целью».

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

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В РФ также заявили, что оставляют за собой право на «необходимые ответные действия», ссылаясь на так называемое право на самооборону.

Напомним, ранее помощник российского президента-диктатора Николай Патрушев пригрозил Варшаве. Мол, в случае войны с РФ польское государство якобы может прекратить существование за два-три дня. Политик дерзко отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве над Москвой. По словам российского чиновника, в случае военного столкновения РФ применит «весь арсенал имеющихся у него сил и средств».

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