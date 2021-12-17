Москва требует от НАТО официально подписать запрет на "военную деятельность в Украине и государствах Азии"

Москва требует от НАТО официально подписать запрет на "военную деятельность в Украине и государствах Азии"

Россия предлагает запретить развивать "двухстороннее военное сотрудничество" НАТО с Украиной.

Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от приема Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

Соответствующий проект Соглашения между РФ и США Москва опубликовала 17 декабря, пишет российское издание Коммерсантъ.

Ключевыми статьями проекта являются 6 и 7 статьи, предусматривающие Москвой запрещение расширения НАТО.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", — говорится в документе.

Москва предлагает официальному Вашингтону подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной другими государствами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", — требует Россия.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании начать переговоры с НАТО для получения юридических гарантий о том, что Украина не войдет в состав Альянса.

После этого Йенс Столтенберг прокомментировал требование Владимира Путина предоставить юридические доказательства, что Украина не войдет в Альянс. Генсек НАТО резко негативно ответил на такое предложение и заявил, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.

Россия пригрозила НАТО "тяжелыми последствиями" в случае расширения Альянса на восток. "Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето — это все попытки с недействительными средствами", — заявили в Кремле.

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