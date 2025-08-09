Кремль. / © Associated Press

Реклама

Москва заявила, что некоторые из стран якобы приложат "титанические усилия" для срыва встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Об этом заявил посланник России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут прилагать титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу между президентом Путиным и президентом Трампом", - нагло отметил он.

Реклама

Напомним, что стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска. Впрочем, другие подробности в Вашингтоне не озвучили. В Кремле эта информация была подтверждена.

Sky News пишет, что такой выбор не случаен. Авто статьи отмечает, что этот американский штат физически соединяет США и РФ через полярные пространства. Выбор этого местоположения сигнализирует о стратегическом паритете – лидеры двух стран встречаются лицом к лицу в месте, где их интересы буквально пересекаются. Ведь геополитическое значение Аляски резко возросло благодаря неиспользованным запасам ископаемого топлива.