Флаг Польши.

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Москва дерзко отвергает обвинения Варшавы в нарушении российскими ракетами и дроном нарушения воздушного пространства Польши. Ответственность за инциденты РФ традиционно не признала.

Об этом заявил посол страны-агрессора России в Польше Георгий Михно.

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Он нагло подчеркнул, мол, заявления Варшавы «безосновательны, голословны и не подкреплены доказательствами». Более того, он еще и взорвался обвинениями в адрес польских властей. Мол, у них антироссийские настроения.

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В российской дипмиссии дерзко возмутились тем, что Варшава выдвигает обвинения в адрес России, которые, по утверждению Москвы, основываются на «предвзятых соображениях политической конъюнктуры с заранее назначенным виновником».

В традиционной кремлевской манере Михно еще и изобразил Россию стороной, которая якобы страдает от действий Польши. Там заявили об «особом возмущении» из-за «публичной русофобской риторики» Варшавы.

В посольстве РФ также бездоказательно обвинили польскую сторону в умышленном нагнетании антироссийских настроений и ухудшении отношений между странами.

Атаки РФ на Польшу

Ранее Польша сделала России предупреждение из-за ракетной атаки 20 ноября. Георгий Михно 24 ноября прибыл в польское Министерство иностранных дел, куда его вызвали из-за нарушения российскими ракетами польского воздушного пространства.

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Напомним, утром 20 ноября в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши упали две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник РФ. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений «коалиции желающих» в городе Новая Демба (Подкарпатское воеводство).

Кроме того, поздно вечером 23 ноября российский БПЛА снова залетел в Польшу. Разведывательный дрон нарушил воздушное пространство близ Дорогуска. Он находился в польском небе девять минут, пролетев 20 километров в глубь страны.

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