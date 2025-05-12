"Москва весь день молчала": Зеленский сделал заявление о переговорах

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом и подтвердил, что готов к прямым переговорам с Путиным.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 12 мая.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом и подтвердил, что готов к прямым переговорам с Путиным.

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Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 12 мая.

«Только что говорил с арезидентом Турции Эрдоганом — предметный разговор. Я благодарен президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции (на переговорах — Ред.)», — отметил Зеленский.

Он отметил, что Кремль по-прежнему игнорирует требования Запада немедленно прекратить огонь на фронте.

«К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России по поводу многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно придется России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства», — говорит глава государства.

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По словам Зеленского, президент Турции Эрдоган выразил полную готовность принять встречу.

«Важно, что президент Трамп полностью поддерживает встречу, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции», — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Очень странное молчание! Зеленский готов к переговорам с Путиным! ЧЕТВЕРГ, СТАМБУЛ!

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Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, чего ждет от переговоров в Стамбуле. Также Трамп ответил, полетит ли лично на переговоры в Турцию.

Напомним, аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк сомневается, что Путин лично полетит в Турцию.