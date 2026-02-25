Мерц призвал Си Цзиньпина усилить давление на Путина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего официального визита в Пекин призвал китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине. По словам главы немецкого правительства, Москва очень внимательно прислушивается к позиции КНР.

Об этом пишет Associated Press.

Воздействие Пекина на Москву

После общения с китайским руководством Мерц рассказал журналистам, что прямо попросил Си Цзиньпина повлиять на завершение боевых действий. Западные правительства уже давно разочарованы тем, что Китай не оказывает достаточного давления на Россию, сохраняя с ней тесные торговые и дипломатические связи.

"Мы знаем, что сигналы из Пекина в Москве воспринимаются очень серьезно - это касается как слов, так и действий", - подчеркнул Фридрих Мерц.

Реакция Китая на призывы Германии

В ответ на призывы немецкого канцлера Си Цзиньпин в очередной раз повторил традиционную риторику Пекина по поводу войны. Китайский лидер отметил, что его страна поддерживает исключительно политическое разрешение конфликта в Украине.

В то же время глава КНР отметил необходимость учитывать интересы всех участников. По его словам, любое мирное урегулирование должно принимать во внимание «законные беспокойства всех сторон» и происходить при их равноправном участии.

Заявление Пекина в годовщину вторжения

Накануне, в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения, в МИД Китая сделали новое заявление о войне в Украине. Представитель ведомства Мао Нин отметила, что Пекин поддерживает все усилия для установления мира и считает переговоры единственным жизнеспособным путем урегулирования конфликта.

Она также добавила, что ситуация открыла новые возможности для диалога, которыми стороны должны воспользоваться. В МИД заверили, что их страна не стремится извлекать выгоду от боевых действий и не разжигает их, а наоборот — готова играть конструктивную роль.

Но, несмотря на официальные миролюбивые заявления, Пекин фактически усиливает свою экономическую и технологическую поддержку Москвы. Как отмечают аналитики, Китай открыл своеобразный «ленд-лиз» для российских производителей беспилотников и обеспечивает снабжение до 80% критически важных компонентов для оборонного сектора РФ.

Эксперты отмечают, что речь идет прежде всего о поставках двигателей и электроники для дронов, которые атакуют украинскую инфраструктуру, в частности для новейших систем с волоконно-оптическим управлением. Избегая прямой передачи оружия из-за страха вторичных санкций США, Китай сохраняет «стратегическую неопределенность» и одновременно помогает России продолжать войну.