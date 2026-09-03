Москва взорвалась истерикой из-за действий Норвегии: что произошло

Флаг Норвегии. / © Getty Images

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Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга по запросу украинской государственной компании " Нафтогаз «. Арест корабля, используемого для коммерческих экспедиционных круизов, вызвал новую истерию в Москве.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз».

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«Арест должен обеспечить выполнение арбитражного решения о взыскании с России около $4,22 млрд, а также процентов и расходов за незаконный захват активов „Нафтогаза“ в аннексированном Крыму», — отмечают в компании.

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Отмечается, что решение еще 31 августа приняло Окружной суд Нур-Трумс и Сенья. Кораблю запрещено покидать порт Баренцбург на полярном архипелаге Свальбард. Теперь судно заблокировано и может быть продано или использовано для покрытия части долга РФ.

Реакция РФ на арест судна

Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова истерически отреагировала на арест судна «Профессор Молчанов», дерзко назвав это «увлечением» и «настоящим пиратством».

По ее словам, РФ «не покинет своих граждан». Мол, глава МИД Сергей Лавров «научил всегда приходить на помощь», а потому российская дипломатия, пафосно подчеркнула Захарова, «отстаивает права тогда, когда наши (граждане России — Ред) попадают в сложную ситуацию».

Напомним, группа европейских стран выдвинула жесткое требование по активам РФ. Главы МИД Испании, Швеции, Нидерландов и Польши направили официальное письмо руководству Еврокомиссии с требованием разработать новые механизмы использования замороженных российских активов для нужд Киева.

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