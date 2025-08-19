ТСН в социальных сетях

Москва затягивает время и уклоняется от переговоров: в СНБО объяснили мотивы

Россия хочет договариваться без Украины.

Светлана Несчетная
Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

Москва уклоняется от трехсторонней встречи с США и Украиной. Потому что Россия хочет договариваться без Украины.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Коваленко подчеркнул, что сейчас важно не дать россиянам возможности затягивать дальше время, потому что переговорщик от Путина Ушаков откровенно уклоняется говорить о трехсторонней встрече.

«Напомню, что вся информационная стратегия россиян, а также дипломатическая, строилась вокруг идеи договориться с США без Украины. Но США исповедуют принцип ничего об Украине без Украины. Поэтому Москва пока и уклоняется от четкой коммуникации», — объяснил руководитель ЦПД.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

