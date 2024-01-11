Москва заявила о "недружественных действиях" и вызвала посла Молдовы

В РФ заявили о запрете въезда в ряд граждан Молдовы.
Министерство иностранных дел Российской Федерации 10 января вызвало посла Молдовы Лилиана Дария с тем, чтобы выразить решительный протест в связи с недружественными действиями со стороны Кишинева.
Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Также в Москве пригрозили, мол, если такие "недружественные действия" будут продолжаться, то "российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры". В заявлении отмечается, что эти "недружественные действия" носили "системный характер".
Речь идет якобы о действиях, направленных против российских граждан, в том числе журналистов. В то же время, перечень граждан, которым якобы запретили во въезде в Молдову, российский МИД не предоставил.
"Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные антироссийские заявления", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны". В свою очередь молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет".
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