Москва "ждет" Киева: Кремль снова переводит ответственность за отсутствие переговоров

Кремль снова переводит ответственность / © Pexels

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Переговоры между Россией и Украиной «подвисли» из-за действий Киева. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Об этом сообщают в российских медиа.

По ее словам, пока нет «ни одной информации от украинской стороны относительно третьего раунда переговоров, несмотря на то, что российская делегация готова прибыть в Стамбул».

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«Говорили, что так им нужно стабильное стойкое перемирие. А, видите ли, от очередного раунда или уклоняются, или пока не сформулировали, когда будут или готовы проводить», — отметила Захарова.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва должна в полной мере ответить Западу и, при необходимости, нанести превентивные удары. В Кремле заявление отказались комментировать.