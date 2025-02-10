Москва ждет уступок: The Times рассказал, что происходит вокруг переговоров Трампа и Путина

Дипломатические ведомства США и России подтвердили контакты, но непонятно, общался ли Трамп с Путиным после инаугурации или это произошло раньше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и добился определенного прогресса в урегулировании войны в Украине. Однако в России скептически относятся к подобным заявлениям.

Об этом пишет The Times.

Действительно ли состоялся разговор Трампа и Путина?

Дипломатические ведомства США и России подтвердили контакты, но непонятно, общался ли Трамп с Путиным после инаугурации или это произошло раньше.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Кремль ожидает, что переговоры будут учитывать интересы РФ, но от США никаких конкретных предложений не поступало.

Чего требует Кремль?

The Times напоминает, что в 2024 году Путин заявлял, что мирный договор возможен только при условии, что:

Украина признает российское правление на оккупированных территориях, включая четыре области.

Киев откажется от вступления в НАТО.

Запад снимет санкции против России.

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Пророссийские аналитики утверждают, что главная цель Кремля – не территориальные захваты, а установление в Киеве лояльного к Москве правительства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения Путин хотел назначить пророссийского олигарха Виктора Медведчука новым лидером Украины.

Переговоры Трампа и Путина: когда и где?

Дата встречи Трампа и Путина еще не определена, однако Россия рассматривает площадку для переговоров Саудовскую Аравию или ОАЭ.

Глава комитета по международным делам российского парламента Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что подготовка ко встрече находится на "продвинутой стадии". По его словам, переговоры могут пройти до конца марта.

Что требует Украина?

Президент Зеленский настаивает, что долгосрочный мир возможен только при надежных гарантиях безопасности от Запада.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, поддержат и предоставят гарантии безопасности, я бы был готов к любому формату переговоров. Трампу нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов вернуться с войной против нас", – заявил Зеленский.

В то же время Россия категорически исключает любое соглашение, предусматривающее размещение миротворческих войск НАТО в Украине. В Кремле аргументируют это тем, что западные силы могут спровоцировать "неконтролируемую эскалацию".

Ранее в России заявили, что команда Трампа "показывает заинтересованность в возобновлении диалога с РФ". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва готова к диалогу с Вашингтоном.