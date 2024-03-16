"Москве плевать на Белгород": Портников рассказал, что может реально всколыхнуть Россию

Рейды в Белгородскую и Курскую область не будут иметь никакого реального влияния на кремлевский режим.

Только дестабилизация в российской столице может реально изменить ситуацию и всколыхнуть всю территорию страны-агрессоры.

Также читайте Бумеранг возвращается к Путину: какая польза от рейда РДК и почему не стоит идти на Москву

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что рейды в Белгородскую и Курскую область не будут иметь никакого реального влияния на кремлевский режим.

"Они никак не повлияют на стабильность России. Впрочем, у России есть одна территория, которая может всколыхнуть РФ. Это Москва. Поскольку я прекрасно помню реакцию москвичей на Чеченские войны. Она была никакая и их вообще это не интересовало. Впрочем, когда происходили события, которые их интересовали или касались, реакция была мгновенной", — отметил Портников.

Он заявил, что, когда произошел захват заложников на театральном центре на Дубровке, российский диктатор Путин провел совещание, которым затем было расшифровано в телевизионной программе одного из каналов РФ.

"На том совещании Михаил Касьянов убеждал Путина, что нельзя совершать рейд по освобождению заложников, который планировали ФСБ и МВД РФ. На что Путин ему ответил, что еще несколько дней и их просто снесут. И тогда действительно на Красной площади начались антивоенные демонстрации", – рассказал Портников.

Журналист заявил, что москвичам всегда было абсолютно наплевать на происходящее в провинциях.

"То же касается и взрывов домов в Москве. Пока такие дома взрывались где-то в Буйнакске и Волгодонске, москвичей все устраивало. Их не интересно, что происходит в провинции. Как только дома начали взрываться в Москве, то реакция была мгновенной. И здесь важно отметить, что обязательно такие дома должны взрываться в жилых районах. Ведь если такие взрывы будут где-то на Арбате или других дорогих районах Москвы, то обычные москвичи будут это только поддерживать", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов оценил возможность обмена территориями с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Легион "Свобода России" открыл третий гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

Читайте также: