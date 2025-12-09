Мотивационные контракты для военных: Кабмин подал в Раду законопроект

Военнослужащий / © ТСН.ua

Правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект, который касается совершенствования условий заключения контрактов о прохождении военной службы и предоставления отсрочки от мобилизации. Речь идет о так называемых мотивационных контрактах для военных.

Соответствующий законопроект под номером 14283 зарегистрирован на сайте парламента.

Документ предусматривает создание условий для перехода Сил обороны на контрактную модель комплектования, вводя так называемые мотивационные контракты.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предлагает изменить статьи 19, 20 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». В частности, речь идет о возможности заключать или перезаключать контракты с повышенными мотивационными условиями для:

военнослужащих, которые служат по призыву во время мобилизации в особый период;

мобилизованных резервистов;

военных, которые уже проходят службу по контракту.

Кроме того, предлагается разрешить заключать контракты с повышенными мотивационными факторами для военных, переходящих с других видов службы, а также для военнообязанных.

Напомним, 5 декабря правительство утвердило проект закона, вводящий мотивационные контракты для военнослужащих всех Сил безопасности и обороны. Новые контракты будут заключаться на четкий срок от одного до пяти лет и предусматривают ежегодные финансовые бонусы и дополнительное вознаграждение за участие в боевых операциях. Ключевым нововведением является гарантированная отсрочка от мобилизации на 12 месяцев для тех, кто заключил контракт на срок от двух до пяти лет, после его окончания.