"Моя любимая девочка": Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь (фото)

"Моя любимая девочка": Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь (фото)

Имя матери девочки политик не назвал.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили впервые признался, что у него есть маленькая дочь. Девочке по имени Элиса Мария Саакашвили 1,5 года.

Об этом Саакашвили 31 декабря написал у себя в Facebook из тюрьмы в городе Рустави.

Он рассказал, что в этом году она стала самой молодой участницей новогоднего концерта "Главного канала" в Грузии.

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"Моя любимая девочка и моя младшая дочь. Я счастлив, что мой Новый год отличает среди других не стены тюрьмы, а теледебют моей любимой девочки", — написал политик.

Он отметил, что дочь на телеэкране поздравили со сцены с ее мамой, однако имя женщины Саакашвили не назвал. По информации СМИ, на фото рядом с дочерью политика — грузинская певица Софо Нижарадзе.

Напомним, что омбудсменка Людмила Денисова призвала народного защитника Грузии Нино Ломджарию проверить соблюдение прав и свобод Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави.

Facebook / Михеил Саакашвили

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