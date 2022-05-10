"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России": цитаты Кравчука о РФ, Украине и войне

Первый президент Украины Леонид Кравчук называл своей величайшей ошибкой то, что верил России, которая на самом деле действует по схеме "сила должна брать верх". Комментируя развязанную Россией войну на Донбассе, политик предупреждал, что нужно быть готовыми ко всему.

Что говорил Кравчук о России, ее отношениях с Украиной и войне – читайте в материале ТСН.ua.

"Иногда я задаю себе вопрос, что важнее: семья или Украина? Но не было бы Украины, не было бы и моей семьи. То есть, на первое место выходит Украина. И я ее принимал на свои руки в Беловежской пуще 1991-го, подписал все учредительные документы. И за нее я несу невероятную ответственность".

Когда в 2020 году первого президента назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, он заявил о следующем: "Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что- то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился".

О российской агрессии

"В это время хочется схватиться с больничной койки и грудью закрыть родную землю".

"…чтобы я завтра проснулся, и мне позвонили мои друзья и сказали: Леонид Макарович, война закончилась! Это было бы... Я даже слов не могу найти. Как бы я танцевал!"

"Я думаю, что и Россия устала от этой войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили бы, как они считают, Россию в невыгодное положение – это дало бы конкретные результаты. Для меня лично не имеет значения, поднимет ли это Путина или наоборот. Мне нужно, чтобы в Украине был мир”.

"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве, мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеке, к архиву, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, обо всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она тоже меняется. И изменится наконец... она осталась такой, какой была".

"Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не через выполнение международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна одерживать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимой государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям".

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как определенную подчиненную территорию. Не знаю, может быть, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают".

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка... мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют" ". Мы будем называть вещи своими именами, войну – войной, а не какое-то АТО, – что они убивают, а не провоцируют. Действуем жестко там, где нужно, и гибко там, где нужно".

"Она (Россия – ред.) не хочет жить по правилам, она не намерена даже выполнять международные правовые нормы. То есть она думает, что ей разрешено вести себя так, как она того хочет. Я говорю: она глубоко ошибается. И последствия этой ошибки обязательно будут. Когда? Я не могу сейчас сказать, но они будут очень плохими для России".

"…Я хочу сказать, чтобы Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они отважатся, перейдут в состояние исступления и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, как они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли. И я верю, что эта защита будет очень сильной и очень патриотической".

О Крыме

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто взяли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал... Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Напротив – это была расходная территория. И Украина справлялась с этими задачами".

"Я собственными глазами видел, какие ужасы творились в Крыму, как жили люди: они выходили опухшие от голода, москиты их заедали. Их туда переселили. И Хрущев действительно просил Кириченко забрать Крым в состав УССР. Ну, не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, либо как россияне сейчас делают – военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, однако без воды это невозможно. А воды там нет".

Напомним, 10 мая на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Читайте также: