"Можем ответить в случае реальной опасности": МИД об угрозе российско-белорусских учений "Запад-2021"

10 сентября Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021".

Совместные российско-беларусские учения "Запад 2021", которые происходят вблизи границы Украины, несут потенциальную опасность и являются проявлением постоянной угрозы со стороны страны-агрессора. Украина это учитывает, поэтому в случае необходимости будут использоваться любые инструменты, чтобы ответить.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на виртуальной дискуссии "Крым — дорога к деоккупации", передает "Укринформ".

"Запад-2021" — это совместные военные учения России и Беларуси. Любые подобные учения, которые проводятся вблизи границ Украины, имеют потенциальную опасность. И это касается не только военных учений, это — постоянная угроза, которую мы ощущаем. Это то, что мы должны осознавать и координировать, в частности, в рамках Крымской платформы", — сказала Джапарова.

Она также подчеркнула, что армия Украины не в том состоянии, в котором она была в 2014 году, она гораздо более способна сегодня. По ее словам, войско Украины способно ответить в случае реальной опасности.

Заместитель главы МИД также назвала большой опасностью совместные километры границы с Россией и Беларусью, учитывая сегодняшние решения Лукашенко и Путина проводить совместную макроэкономическую политику, общую политику в обороне и на рынке нефти и газа.

"Эти процессы происходят рядом с Украиной. Поскольку мы имеем 2 тысячи километров границы с Россией и более тысячи километров — с Белоруссией, — для нас это большая опасность прямо на наших границах. Безусловно, мы будем использовать любые инструменты, чтобы ответить на такую опасность", — добавила она.

Отметим, 10 сентября Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021" с участием около 200 тыс. Военнослужащих.

Напомним, Россия — оккупант — это признано странами, которые подписали декларацию первой Крымской платформы. Историческое событие состоялось 23 августа в Киеве. В столицу Украины съехались многочисленные делегации. И все присутствующие на саммите заявили, что Крым — это Украина.

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