Можем утром просыпаться и благодарить лично: Зеленский о заявлении Уоллеса, что Запад "не Amazon"

Зеленский заявил, что "не знает еще украинцам нужно поблагодарить" за оказанную Западом помощь и предложил Уоллесу написать ему, как это нужно сделать.

Президент Владимир Зеленский в шутку прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который сделал замечание Украине, что нужно быть благодарнее западным союзникам.

Об этом глава государства заявил на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, люди в Британии всегда поддерживали украинцев, и Украина за это им очень благодарна.

"Я просто не знаю, что он (Уоллес, – Ред.) подразумевает, как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне, как нужно мне поблагодарить людей, чтобы уже мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично.

Британия – наши партнеры. Мы им благодарны. Возможно, министру хочется чего-то особенного, но мне кажется, у нас хорошие отношения", – сказал Зеленский.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине за излишнюю настойчивость в просьбах о помощи и попросил быть более благодарной. Он добавил, что союзники – "не Amazon".

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине и заявил, что "неопределенность – это слабость".

Издание Politico сообщало, что из-за этого заявления Запад обиделся на Зеленского. Западные дипломаты на условиях анонимности заявляли, что президент Украины " заходит слишком далеко".

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