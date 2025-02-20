Может быть капитуляция всего Запада: Туск сделал громкое заявление в защиту Украины

Туск призвал не закрывать глаза на это.

Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем сообщении в Сети X (Twitter).

Свое заявление польский премьер сделал на фоне геополитических событий и заявлений, которые последние годы раздаются из США.

"Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что этого не видит", – предупредил Туск.

Как сообщалось, Европа встревожена последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.

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