Может быть капитуляция всего Запада: Туск сделал громкое заявление в защиту Украины

Туск призвал не закрывать глаза на это.
Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем сообщении в Сети X (Twitter).
Свое заявление польский премьер сделал на фоне геополитических событий и заявлений, которые последние годы раздаются из США.
"Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что этого не видит", – предупредил Туск.
Как сообщалось, Европа встревожена последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.
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