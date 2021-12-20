"Может быть война": президент Польши призвал не поддаваться на ультиматумы РФ к НАТО

"Может быть война": президент Польши призвал не поддаваться на ультиматумы РФ к НАТО

Дуда говорит, что должен быть контрультиматум.

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что президент России Владимир Путин выдвигает ультиматумы НАТО, чтобы показать имперскую силу РФ или считает, что страны Запада "переживают момент слабости", во время которого они согласятся на его "правила".

Об этом Анджей Дуда сказал на пресс-конференции по результатам встречи с украинским и литовским коллегами в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области 20 декабря.

Президент Польши отметил, что следует вспомнить историю и не соглашаться на подобные ультиматумы. По его словам, после этого может произойти серьезная военная агрессия и война.

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить важные уроки и если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно великое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаться, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война. контрультиматум, который будет пытаться успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", — заявил Анджей Дуда.

Польский президент выразил надежду, что и другим странам НАТО, в частности, США, эта истина понятна.

"Никогда не нужно поддаваться таким ультиматумам и шантажу", — добавил он.

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