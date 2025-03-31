Могут ли Арестович и Залужный баллотироваться на выборах президента: ответ главы ЦИК

Выборы в Украине / © Associated Press

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Закон Украины запрещает баллотироваться в президенты лицам, длительно находившимся за границей.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью «Украинской правде».

Он напомнил, что уехавшие не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, согласно Конституции и Избирательному кодексу, необходим факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет в зависимости от вида выборов.

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«И такое основание как выезд за границу во время военного положения не предусмотрено», — говорит глава ЦИК.

У Диденко уточнили, может ли это свидетельствовать о том, что условно говоря, скандальный экс-cоветник ОП Алексей Арестович не может баллотироваться, а бывший главка ВСУ, нынешний посол в Британии Валерий Залужный — может?

«Давайте отойдем от фамилий… Ну, посольство — это вообще территория Украины. Но не будем вдаваться в тонкости. Раньше те же нормы также применялись», — отмечает глава Центризбиркома.

Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.

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