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Могут ли Арестович и Залужный баллотироваться на выборах президента: ответ главы ЦИК
Глава ЦИК отказался отвечать прямо на этот вопрос, но намекнул, что Арестовичу закон не позволит баллотироваться на выборах, тогда как для Залужного таких препятствий нет.
Закон Украины запрещает баллотироваться в президенты лицам, длительно находившимся за границей.
Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко в интервью «Украинской правде».
Он напомнил, что уехавшие не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что, согласно Конституции и Избирательному кодексу, необходим факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет в зависимости от вида выборов.
«И такое основание как выезд за границу во время военного положения не предусмотрено», — говорит глава ЦИК.
У Диденко уточнили, может ли это свидетельствовать о том, что условно говоря, скандальный экс-cоветник ОП Алексей Арестович не может баллотироваться, а бывший главка ВСУ, нынешний посол в Британии Валерий Залужный — может?
«Давайте отойдем от фамилий… Ну, посольство — это вообще территория Украины. Но не будем вдаваться в тонкости. Раньше те же нормы также применялись», — отмечает глава Центризбиркома.
Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.
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