Может ли ЕС отправлять украинских мужчин воевать на Родину: эксперт объяснил

Украинские беженцы / © NOS.nl

У ЕС нет механизма возвращения украинцев в Украину, чтобы те воевали, и вероятность, что такой механизм создадут очень маленькая.

Об этом сообщил эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский в эфире Ранок.LIVE, комментируя заявление польского экс-премьера Лешека Миллера о том, что Польша может отправлять украинских мужчин на родину воевать.

«Сейчас Лешек Миллер на абсолютном маргинесе польской политической жизни… Я не хочу, чтобы украинское общество воспринимало различные заявления Лешека Миллера», — сказал он.

Эксперт предположил, что экс-премьер просто пытается напомнить о себе или даже кого-то шантажирует, но точно не стоит воспринимать это как официальную позицию.

С правовой точки зрения нет возможности (по крайней мере сейчас), чтобы мужчины из Украины, получившие временную защиту в ЕС, передавали Украине для прохождения военной службы. Я не исключаю, что такое может произойти, но это, во-первых, было бы решением всего ЕС, и я думаю, что вероятность очень маленькая.

Напомним, экс-премьер Польши Лешек Миллер, занимавший этот пост с 2001 по 2004 год, заявил, что его страна имеет «единственный ресурс, который можно было бы предоставить Украине — это молодежь призывного возраста». Он добавил, что странно видеть, как миллионы юношей покинули Украину и не участвуют в защите своей страны.

«Часто это люди, которые не так уехали нелегально, как просто не вернулись. Но ни в коем случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте», — сказал он.

По словам Миллера, польские правоохранители могли бы контролировать пребывание таких украинцев, что, по его мнению, более эффективно, чем принудительная мобилизация внутри страны.