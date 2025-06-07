Может ли Европа поддерживать Украину без помощи США: немецкий генерал ответил

ВСУ / © Getty Images

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Европа способна взять на себя ключевую роль в поддержке Украины, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.

Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг — представитель Минобороны Германии, координирующий поставки вооружения Киеву, пишет Reuters.

По его словам, сейчас европейские страны НАТО и Канада уже превысили сумму американской помощи Украине за 2023 год, которая составила 20 миллиардов долларов. На долю этих союзников приходится уже около 60% всей западной поддержки.

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«Война против Украины — это война и против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и ресурсы», — заявил Фрейдинг в интервью Reuters.

Он также предупредил, что любое прекращение огня в Украине может позволить России ускорить перевооружение, в том числе и перед потенциальным вторжением на территорию стран НАТО. По оценкам, такое может произойти не раньше 2029 года.

Фрейдинг отметил, что Украина продолжает получать оружие, закупленное по программам предыдущей администрации США, однако дальнейшая судьба поставок — под вопросом. Особенно это касается разведывательных данных, ПВО типа Patriot и запчастей к американской технике.

«Сейчас трудно предсказать, как новая администрация в Вашингтоне будет обращаться с новыми запросами от Украины, — отметил Фрейдинг. — Но Европа уже сейчас готовится к худшему сценарию».

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В то же время, по словам генерала, Германия уже предоставила Украине военную помощь более чем на 38 миллиардов евро, что делает ее вторым по величине донором после США.

Напомним, компания KNDS Belgium подписала с «Укроборонпром» меморандум о производстве боеприпасов среднего калибра.

«Одно из предприятий Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ заключило Меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA», — говорится в сообщении.