Может ли ГУР прослушивать чиновников Кремля: ответ Буданова

Украинская разведка действительно может прослушивать высокопоставленных российских чиновников.

Это в комментарии «РБК-Украина» подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов.

На вопрос, может ли ГУР перехватывать переговоры кремлевских топов, Буданов ответил:

«Можем, да. Мы за это деньги получаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в документах США, из-за утечки обнародованных в Сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине огорчены утечкой «совершенно секретной» информации.