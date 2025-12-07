- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Может ли ГУР прослушивать чиновников Кремля: ответ Буданова
Военная разведка Украины способна прослушивать разговоры топ-чиновников страны-агрессора РФ.
Украинская разведка действительно может прослушивать высокопоставленных российских чиновников.
Это в комментарии «РБК-Украина» подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов.
На вопрос, может ли ГУР перехватывать переговоры кремлевских топов, Буданов ответил:
«Можем, да. Мы за это деньги получаем», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в документах США, из-за утечки обнародованных в Сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине огорчены утечкой «совершенно секретной» информации.