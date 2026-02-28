ТСН в социальных сетях

Может ли Китай остановить Путина: Буданов о реальном влиянии Пекина на РФ

Буданов развеял иллюзии по поводу давления Китая на Россию и призвал не ждать чуда от КНР.

Дмитрий Гулийчук
Путин и Си Цзиньпин. Фото иллюстративное

Путин и Си Цзиньпин. Фото иллюстративное / © Associated Press

Китай действительно имеет влияние на Россию, но надеяться, что Пекин заставит Путина прекратить войну против Украины, не стоит.

Такое мнение высказал бывший глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в беседе с журналистами телемарафона.

Он отметил, что фактор Китая всегда существовал и будет существовать. По крайней мере, в новейшей истории. Буданов согласился, что Пекин действительно оказывает влияние на Россию.

«Я не хочу говорить безграничное, но серьезное влияние имеет. Имеем ли мы не то, что понимание, а возможность использовать его влияние здесь и сейчас? Нет, нет. Вот вам прямой ответ мой», — сказал экс-разведчик.

Есть ли возможности найти эти пути влияния на Китай

«Возможности есть всегда, знаете, но вопрос в том, сколько на это уйдет времени и есть ли у нас это время. И что мы, скажем так, потратим на этом пути и что можем получить. В конце концов, любое решение серьезное — это всегда математика», — объяснил Кирилл Буданов.

Ранее политолог Вадим Денисенко заявил, что Китаю не нужна ни победа, ни поражение России.

