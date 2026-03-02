- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 1 мин
Может ли Китай стать посредником в переговорах с РФ: Зеленский о роли Пекина
Китай имеет реальные рычаги влияния на Кремль, однако пока Украина не видит фактической вовлечённости Пекина в процесс завершения войны, заявил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский рассказал, предлагал ли Китай официально или неофициально стать посредником переговоров по урегулированию российской войны в Украине.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский рассказал, что недавно провел хороший разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, на днях посетившим Китай, где призвал Си Цзиньпина усилить давление на Путина.
«Безусловно, для меня были важны детали его визита в Китай. Благодарен ему еще раз, он поднимал вопросы Украины, говорил об этом с лидером Китая. Я сказал нашим дипломатам быть в контакте с китайской стороной», — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украине очень важно вовлечь Китай в прекращение войны, ведь это в силах Пекина.
«Я думаю, что это в их силах. В любом случае — по поставкам некоторых видов оружия, двойному использованию вещей и т.п., все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченность мы не видим», — подытожил глава государства.
Напомним, что на днях Си Цзиньпин сделал новое заявление о мирных переговорах в Украине.