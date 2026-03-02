Может ли Китай стать посредником в переговорах с РФ: Зеленский о роли Пекина

Владимир Зеленский о роли Китая в войне / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал, предлагал ли Китай официально или неофициально стать посредником переговоров по урегулированию российской войны в Украине.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский рассказал, что недавно провел хороший разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, на днях посетившим Китай, где призвал Си Цзиньпина усилить давление на Путина.

«Безусловно, для меня были важны детали его визита в Китай. Благодарен ему еще раз, он поднимал вопросы Украины, говорил об этом с лидером Китая. Я сказал нашим дипломатам быть в контакте с китайской стороной», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине очень важно вовлечь Китай в прекращение войны, ведь это в силах Пекина.

«Я думаю, что это в их силах. В любом случае — по поставкам некоторых видов оружия, двойному использованию вещей и т.п., все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченность мы не видим», — подытожил глава государства.

Напомним, что на днях Си Цзиньпин сделал новое заявление о мирных переговорах в Украине.